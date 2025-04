Grazer spenden Löschfahrzeug für bosnische Stadt

Wie europäische Solidarität gelebt wird, zeigt die Landeshauptstadt Graz: Bei der Berufsfeuerwehr rollten Ende des Vorjahres jeweils drei neue Löschwagen und Drehleitern an – ein vollkommen einsatztüchtiges Fahrzeug wurde aber nicht etwa am Schrottplatz entsorgt, sondern leistet ab sofort wichtige Dienste in Bosnien und Herzegowina.