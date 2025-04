Herkunftsdorf von Franziskus in Italien trauert

Zu seinen Cousinen in Norditalien hielt der spätere Papst in seiner Jugend und in Zeit als Erzbischof von Buenos Aires regelmäßig Kontakt. Die Verwandten des Papstes in Portacomaro hatte in den vergangenen Wochen mit Sorge die Berichte aus Rom über den Gesundheitszustand des 88-Jährigen verfolgt.