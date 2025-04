Viele Sieger beim kultigen Saisonausklang

Am Karssamstag war es heuer so weit: Das Kult-Skirennen „Der weiße Rausch“ trieb die 555 Teilnehmer an ihre sportlichen Grenzen. Normalerweise erfolgt der Startschuss stets am Vallugagrat. Doch aufgrund der aktuellen Schneelage und der damit verbundenen Sicherheitsbedenken musste der Start auf den Mattunjochboden verlegt werden – also direkt vor dem Anstieg.