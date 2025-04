Austria Lustenau nähert sich den Abstiegsplätzen

Plötzlich spielte nur noch die Austria, die zuvor so souverän wirkenden Jungbullen schwankten ordentlich. Die Austria versuchte zwar alles, scheiterte aber einmal mehr daran, dass die Offensive nicht in der Lage ist, ein Spiel zudrehen. So schoss Namory Cisse (59.) aus fünf Metern Entfernung völlig freistehend den Ball über das Tor. Dann versuchte es nochmals Pius Grabher (74.) sein Glück. Aber auch er scheiterte mit seinem Weitschuss. In der Nachspielzeit vergab noch Diarra per Kopf. Am Ende blieb die Erkenntnis, dass Lustenau eben nicht Manchester ist und sich Fußball-Wunder nicht täglich wiederholen. Verteidiger Robin Voisine sah noch Rot und ist damit in Ried gesperrt. Und Lustenau rückt den Abstiegsplätzen immer näher.