Tolle Oster-Nachricht: Happy End für Haflinger-Opi

In diesem Fall hätte man laut Ingrid und Michael Stracke von „Purzel & Vicky“ in Vasoldsberg bei Graz vielleicht ganz kurzen Prozess gemacht, „leider, haben uns die Erben mitgeteilt, waren die beiden Tiere aber laut ihren Pässen nicht zur Schlachtung zugelassen“. Wieder war es dieser wunderbare Gnadenhof, der in die Bresche gesprungen ist, um die über 30 Jahre alten Kutschenpferde zu retten. Nach einem dramatischen Hilfeschrei von Tierfreunden in Sozialen Medien.