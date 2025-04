Sturm Graz gegen Blau-Weiß Linz, LIVE ab 14.30 Uhr

Zweieinhalb Stunden, bevor sich die beiden schärfsten Verfolger Austria Wien und Red Bull Salzburg gegenüberstehen, kann Sturm vorlegen und bei einem Punkteverlust der Austria den Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. Gegen den Underdog fordert Jürgen Säumel daher die gleichen Tugenden ein, die am vergangenen Sonntag im Schlagerspiel in Salzburg einen 2:1-Sieg gebracht haben. „Die Mannschaft muss zeigen, was sie zuletzt abgerufen hat: Wille, Geschlossenheit, Überzeugung, Energie“, erklärte der Sturm-Trainer.