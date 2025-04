„Osterfeuer sind mehr als nur ein Holzstapel“

Das Osterfeuer ragt mehr als acht Meter in die Höhe. Bewacht wird es immer in der Nacht vor dem Ostersamstag. Nur dann könnte es der Tradition nach mutwillig abgebrannt werden. Nach Vandalenakten stehen Osterfeuer wieder“Die Feuer stehen für ganz viel Miteinander“, so die Landjugend-Leiterin Rottensteiner. Schockiert waren alle Osterfeuer-Bauer, als bereits Anfang der Woche unbekannte Vandalen das Werk von Gruppen in St. Michael und Tamsweg umwarfen.