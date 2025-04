SCR Altach gegen TSV Hartberg, LIVE ab 17 Uhr

Vor dem Heimspiel gegen den TSV Hartberg will der SCR Altach die Rote Laterne in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga schleunigst wieder loswerden. Mit einem Sieg wären die Vorarlberger nicht nur definitiv weg vom letzten Platz, sondern würden auch die Steirer so richtig in den Abstiegskampf ziehen. Derzeit hat der TSV noch fünf Punkte Vorsprung auf die Rheindörfler.