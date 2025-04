Gerade erst saniert: Auch Bauer verlor seine Hütte

Der kommende Almsommer ist für ihn und seine Kühe jedoch gelaufen. „Ich rechne damit, dass der Wiederaufbau mindestens 200.000 Euro kosten wird“, sagt Fladenhofer, „dabei haben wir gerade erst so viel investiert.“ Bauholz lasse sich am besten im Winter schlagen – er will erst einmal mit dem Betonfundament anfangen. Für die Neubergerhütte wurde ein Spendenaufruf gestartet, aber auch der Landwirt ist vom Aufgeben weit entfernt: „Mich haben so viele Leute angerufen – unzählige Freunde werden mich unterstützen.“