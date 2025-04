Flammeninferno: Zwei Almhütten abgebrannt

Dramatische Szenen spielten sich Sonntagnachmittag auf der Hinteralm in Neuberg an der Mürz (Bezirk Mürzzuschlag) ab: Aus noch ungeklärter Ursache gerieten das bekannte Naturfreunde-Haus sowie eine Selbstversorgerhütte in Brand. 200 Einsatzkräfte von 18 Feuerwehren kämpften stundenlang gegen das Inferno.