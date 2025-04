Durchstich bei Räumung auf Glocknerstraße gelungen

Früh wie lange nicht

Aufgrund des milden und schneearmen Winters hatte man den Termin des Durchstichs auf den Karfreitag vorverlegt. Nachdem die Schneeräumung auf der Hochalpenstraße am 7. April begonnen hat, kann man am morgigen Ostersamstag die Straße erstmals in diesem Jahr freigeben. Nur viermal seit den 1970er Jahren wurde die Straße vor dem 20. April freigegeben.