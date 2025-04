„Die Fleischweihe ist ein Muss für die Steirer“

„Ich jammere nicht, wenn die Leute nicht in die Kirche gehen, ich schätze umso mehr, wenn sie am Karsamstag kommen. Die Speisensegnung ist eine perfekte Bühne, um Menschen zu begegnen, und eine wunderschöne Möglichkeit, außerhalb der Kirche die Osterverkündigung abzuhalten.“ Risaliti ist seit dem Oktober des Vorjahres Pfarrer von Graz-Gösting und Thal, heute wird er in diesem Pfarrverband erstmals an fünf (von insgesamt 13) verschiedenen Stationen die mitgebrachten Weidenkörbe segnen.