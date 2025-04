Lkw geriet ins Schleudern und krachte gegen Auto

Ein 43-jähriger Lkw-Lenker geriet Donnerstagabend auf der B 54 in Ilztal (Bezirk Weiz) mit seinem Sattelzug ins Schleudern. Dabei kollidierte der Anhänger des Lkw mit einem entgegenkommenden Auto. Der Pkw wurde in den Straßengraben geschleudert, der Sattelzug stürzte in den angrenzenden Wald.