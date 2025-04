Ostern: Die größten Highlights im linearen TV

Demokratino, ORF Kids, ab 18. April, 7.15 Uhr

„Demokratino“ bringt täglich ab 18. April, in insgesamt vier neuen Folgen ab 7.15 Uhr bzw. 7.30 Uhr im Live-Stream und on demand dem jüngsten Publikum auf unterhaltsame Weise Politikwissen näher. In den Episoden „Der Spion lauscht mit“, „Wie funktioniert eine Wahl?“, „Der große Wahltag“ und „Wahlbetrug!“, bekommen Kinder auf spielerische Art und Weise tiefere Einblicke in das Wesen der Demokratie, was Verständnis und Zugang stärken sollen.