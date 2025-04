Mit der Reisezeit starten in Tirol Fahrverbote

Erste Verbote ab Karfreitag

Betroffen sind die Bezirke Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Kufstein und Reutte. Am Karfreitag treten die ersten Fahrverbote auf ausgewählten Landes- und Gemeindestraßen in den Bezirken Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land in Kraft. In den Bezirken Reutte, Imst und Kufstein starten diese am 1. Mai. Die Fahrverbote gelten bis zum 2. November 2025 an Samstagen, Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 7 bis 19 Uhr.