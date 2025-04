Mehr als 200 Anzeigen bei Schwerpunktkontrollen

Verkehrspolizei und Techniker kontrollierten insgesamt 130 Fahrzeuge. Insgesamt wurden 36 Organmandate und 192 Anzeigen ausgestellt. In 22 Fällen wurde sogar die Weiterfahrt untersagt, zwölf Mal kam es aufgrund von Gefahr in Verzug zu Kennzeichenabnahmen an Ort und Stelle. Die Finanzpolizei registrierte bei rund 80 kontrollierten Betrieben bzw. Dienstnehmern 30 Übertretungen – etwa nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, der Gewerbeordnung oder etwa wegen Lohndumping. Insgesamt 33 Anzeigen wegen Übertretungen nach dem Arbeitszeitgesetz gab es zudem auf der Seite des Arbeitsinspektorats.