Steirer geben 40 Euro für Schokohase und Co. aus

Schokohase an erster Stelle

Und was wird gekauft? Vor allem Süßigkeiten – satte 69 Prozent greifen zu Schokohase und Co. Mit großem Abstand folgen gekochte Eier (48 %), Spielsachen (24 %) und Bargeld (22 %). In absoluten Zahlen werden vier Millionen Schokohasen und neun Millionen Ostereier verschenkt. Der Kostenpunkt liegt im Schnitt pro Person bei 50 Euro.