Nächster Seuchenschock droht ++ Horror-Date

In Österreichs Ställen macht sich eine neue Bedrohung breit und bringt viele Landwirte in ernste Schwierigkeiten. Und: Ein harmloses Treffen wurde für einen Niederösterreicher (49) zur Horror-Nacht: Statt Romantik gab es Schläge, und zwar von einer skrupellosen Jugendbande. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 15. April, mit Moderatorin Stefana Madjarov.