Auto überschlug sich und landete am Dach

Ein spektakuläres Foto tauchte am Dienstagnachmittag auf der Instagramseite von „Grazwellness“ auf: Am Grieskai hatte sich gegen 13.30 Uhr ein Auto auf Höhe des Gerichtsgebäudes überschlagen und war am Dach liegen geblieben – die Scherben der Windschutzscheibe verteilt auf der Straße.