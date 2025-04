Schlageralarm in Entenhausen mit Donald Duck & Co

Der brandneue Band ist eine Hommage an die bunte Welt des Schlagers – vollgepackt mit witzigen Geschichten, mitreißenden Auftritten und jeder Menge Gags. Ob Donald mit einer selbst geschriebenen Ballade Daisys Herz erobern will oder sich versehentlich beim Gitarrensolo selbst ausknockt – in diesem Taschenbuch jagt eine schräge Szene die nächste.