Elektronischer Defekt führte zu Hüttenbrand

Am Sonntagnachmittag gerieten das bekannte Naturfreunde-Haus sowie eine Selbstversorgerhütte auf der Hinteralm in Neuberg an der Mürz (Bezirk Mürzzuschlag) in Brand. 200 Einsatzkräfte von 18 Feuerwehren kämpften stundenlang gegen das Inferno. Nun steht die Brandursache fest.