Hoffnung: Neuartiges Antibiotikum gegen Tripper

Erfolgsrate über 90 Prozent

Die Probanden hatten eine per Laborbefund bestätigte Tripper-Infektion. Je die Hälfte wurde per Zufall mit der herkömmlichen Therapie behandelt (500 Milligramm Ceftriaxon als intramuskuläre Injektion und eine Ein-Gramm-Tablette Azithromycin) oder bekamen zwei Tabletten mit Gepotidacin (je 300 Milligramm) zur Einnahme in einem zeitlichen Abstand von zehn bis zwölf Stunden. Als entscheidend für den Erfolg wurde die Beseitigung der Gonorrhö durch Ausmerzung der Erreger laut Labortest binnen vier bis acht Tagen angesehen. Ausgewertet werden konnten die Daten von 202, die mit Gepotidacin behandelt worden waren und von 204 Patienten in der Vergleichsgruppe. Da die Gonorrhö sexuell übertragen wird, wurde darauf geachtet, dass in beiden Gruppen ähnlich viele Personen mit verschiedener sexueller Orientierung waren (Sex zwischen Männern, heterosexuelle Kontakte).