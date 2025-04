Austrias Charaktertest im heißen Liga-Finish

„Wir waren die klar bessere Mannschaft und haben durch Eigenfehler verloren. Wir haben uns selber geschlagen und nicht Rapid, weil sie so gut waren“, sagte Aleksandar Dragovic nach der 0:2-Pleite in Hütteldorf. Der Routinier stach bei Austria einmal mehr heraus, blieb in jedem Zweikampf Sieger, zeigte wie gewohnt sehr viel Leidenschaft. Mit seinem Resümee kann sich aber kaum jemand anfreunden. Da muss Violett ehrlich zu sich selbst bleiben – auch nach Niederlagen. „Wir haben leider das Derby verloren, müssen daher die Woche leise sein und hart arbeiten“, meinte „Drago“.