Bursch (13) bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Ein 13-jähriger Salzburger wollte am Sonntag mit seinem E-Scooter in der Stadt Salzburg von einem Parkplatz aus in die Linzer Bundesstraße einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW eines 46-Jährigen, der ebenfalls vom Parkplatz fuhr. Der 13-Jährige musste ins Krankenhaus.