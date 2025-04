Schiri gab Eben „Schützenhilfe“ im Aufstiegsduell

Schiri schrammte am Scorerpunkt vorbei

Ein Klärungsversuch Leogangs prallte an den Rücken des Schiris und landete wieder in der eigenen Abwehr. Ebens Valentin Palzenberger nutzte den Moment regeltechnischer Konfusion, eroberte den Ball fast ohne Gegenwehr und durfte bequem zum 2:0 einschieben. „Das war der Knackpunkt des Spiels“, meint Sektionsleiter Christoph Seyfried. „Danach hatten wir das Spiel eigentlich im Griff.“