„Weiße Flotte“ sticht wieder in den Bodensee

Es ist ein Saisonstart unter erschwerten Bedingungen: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist der Wasserstand am Bodensee derzeit sehr niedrig, im Bregenzer Hafen etwa zeigt der Pegel gut 2,70 Meter an – das sind rund 35 Zentimeter weniger als der Durchschnittswert um diese Jahreszeit. Während die Vorarlberger Schiffshäfen in Bregenz und Hard dank ihrer vergleichsweise tiefen Fahrrinnen noch problemlos angefahren werden können, stellt sich die Lage andernorts kritischer dar: So können aktuell die Häfen in Langenargen, Bad Schachen (beide Deutschland) und dem schweizerischen Mannenbach am Untersee nicht angesteuert werden.