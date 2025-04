Für „Kini“-Hang fährt Ex-Champ schweres Gerät auf

Kinigadner-Steilhang. Sigi-Bauer-Abfahrt. Motocross-Legenden wurden in Sittendorf verewigt, sogar die WM machte hier einst Station. Am Sonntag (ab 13 Uhr) wird auf der Traditionsstrecke die Staatsmeisterschaft eröffnet. Und ein Ex-Meister rückte dafür mit dem Traktor an.