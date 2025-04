Verstiegen! Deutsches Pärchen in Klamm gefangen

Kuriose Alarmierungskette

Als kurios stellte sich im Nachhinein der Alarmierungsvorgang heraus. Der 53-Jährige kam in seiner misslichen Lage nicht richtig an sein Handy heran und wählte mittels Sprachbefehl den Notruf. Freilich: Der landete nicht in der Nähe, sondern im 350 Kilometer entfernten Nürnberg. Von dort aus wurde dann die Tiroler Polizei und in der Folge die Leitstelle Tirol verständigt.