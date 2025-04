Smago Awards: So feierten die Stars in Schladming

Am Donnerstagabend wurde in der Hohenhaus Tenne in Schladming wieder gefeiert und ausgezeichnet: Der Smago! Award ging in die fünfte Runde. Stars der Schlager- und Volksmusikszene wie Heino, Anna-Carina Woitschack, die „Mountain Crew“, „Die Draufgänger“ und Natalie Holzner gaben sich die Klinke in die Hand – und krone.tv ein Interview!