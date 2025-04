Wie gemein! Hundebesitzerin entdeckte Giftköder

Am Freitag um 10.15 Uhr wurden Giftköder in Scharnstein von einer Hundebesitzerin aufgefunden. Bislang unbekannte Täter platzierten mehrere Giftköder, vermutlich Rattengift vermischt mit Hundefutter, entlang der Almbrücke zwischen Grubbachstraße und Bahnhofstraße.



Polizisten stellten die Giftköder sicher

Die Köder wurden von den Beamten sichergestellt. Weitere Erhebungen folgen. Etwaige Hinweise bitte an die PI Scharnstein unter +43 59133 4108.