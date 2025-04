Neu & original: „Daisy“ kehrt an Ursprung zurück

Der kreative Kopf hinter dem Projekt zeigt sich angesichts der historischen Entwicklung gerührt. „Die Philosophie und die Idee unserer ,Daisyworld‘ war der Antrieb, den Gedanken eines Neustarts konsequent zu verfolgen“, so Schönleitner. Dieses Ziel hat er mit viel Gespür, Fachwissen, Überzeugung und auch Mut sowie den richtigen Partnern umgesetzt. Belohnt wurde er nun mit der ersten frisch gebrannten „Daisy“-Tassen-Kollektion aus dem neuen Porzellanwerk in Wilhelmsburg. Bereits 2007 öffnete an der Geburtsstätte der ersten Steingut-Produktion Winckhlmühle das Wilhelmsburger Geschirr-Museum seine Pforten – natürlich mit Stücken der pastellfarbenen Geschirr-Serie „Daisy“ (Lilien-Porzellan).