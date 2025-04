FPÖ kritisiert mögliche Pläne für Wohnungsvergabe

Die Stadt Salzburg will die Vergabe der jährlich 500 bis 600 geförderten Wohnungen ändern. Unter anderem werden die Einkommensgrenzen nach oben hin an die der Landeswohnbauförderung angepasst. Damit sollen mehr Salzburger als bisher einen Antrag stellen können. Auch Schicksalsschläge sollen in die Reihung einfließen.