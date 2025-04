Rückkehr an einen besonderen Ort für Pinzgauerin

In der Stahlstadt studiert

Bei den Damen geht Cornelia Stöckl-Moser als Favoritin ins Rennen. Die 30-Jährige verbindet mit der Stadt Linz viele Erinnerungen. An der Johannes Kepler Universität absolvierte sie ihr Studium der Rechtswissenschaften. Auch im Sport hat der Linz Marathon ihr stets Glück gebracht. 2015 lief die damals 20-jährige Pinzgauerin hier ihren ersten Marathon und blieb als Dritte bei den Staatsmeisterschaften deutlich unter drei Stunden. Noch besser lief es für sie 2019, als sie in einer Zeit von 2:40:03 Stunden als Erste ins Ziel des Linz Marathon einlief und Staatsmeisterin wurde. „Ich habe viele gute Erinnerungen an Linz und an den Marathon. Der Staatsmeistertitel ist eine herausragend schöne. Es war auch mein letzter guter Wettkampf vor meiner Verletzungsmisere“, erinnert sie.