100. Sieg über den KAC wäre die perfekte Krönung

Goalie in Topform

„Es ist super, dass wir uns diese Ausgangsposition geschaffen haben. Wir wissen aber auch: Der vierte Sieg in der Serie ist der schwierigste“, betont Niki Kraus, der im Vorjahr von den Rotjacken kam, beim Dienstag-3:1 erstmals gegen den Ex-Klub traf. „Das hat mich schon sehr gefreut.“ Wie der Auftritt der gesamten Truppe – routiniert, abgebrüht, absolut kompakt, im Abschluss effektiv. Dazu kommt Goalie Tol(l)vanen, der sich wie in den Jahren davor in prächtiger Play-off-Form befindet. Und am Dienstag auch hochverdient das schwarze Ledergilet der „Brotherhood“ (Bruderschaft) für den „Spieler des Abends“ in der Kabine überstreifen, dann den elften Puck auf der speziellen Play-off-Tafel platzieren durfte. Jetzt fehlt dort nur mehr einer – der soll gleich Freitag „nachgereicht“ werden – inklusive großer Meisterparty in der Eisarena. Die es bisher nur beim Premierentitel 2007 gab, danach wurde achtmal in der Fremde gefeiert. Man blitzte allerdings auch viermal mit einem Meisterpuck daheim böse ab