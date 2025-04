Wo Papa kocht und Mama eine Feuerwehrfrau ist

Tradition und Vielfalt kombiniert

„Es wimmelt“, lacht Astrid Malle, Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen, und beginnt zu schwärmen: „Wir wollen der Vielfalt keine Grenzen setzten, Traditionen bewahren und sie gleichzeitig aufbrechen. In unserem Wimmelbuch werden auch ältere Menschen mit Rollator oder Feuerwehrfrauen gezeigt. Es regt an und lässt offen, was Kinder sich denken.“