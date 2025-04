Liverpool bestätigt: Mo Salah bleibt bei „Reds“

Salah spielt bereits seit acht Jahren an der Anfield Road und ist ein Publikumsliebling. Trainer Jürgen Klopp hatte ihn von der AS Roma nach England geholt. In 394 Spielen traf er 243 Mal für Liverpool und steht damit an dritter Stelle der treffsichersten Spieler in der Clubgeschichte. Allein in dieser Saison kommt Salah schon wieder auf 32 Tore, davon 27 in der Premier League.