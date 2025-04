Bei diesem Spiel wird der Pfarrer zum Fußball-Fan

Erstmals seit 27 Jahren ist der geliebte Nachbar aus Heiligenkreuz in Allerheiligen zu Gast. AllerHEILIGEN gegen HEILIGENkreuz – das darf sich freilich auch der Pfarrer Alois Stumpf nicht entgehen lassen, der die Messen in Allerheiligen und Heiligenkreuz abhält und noch vor den Palmweihen am Wochenende den Ehrenankick beim „heiligen“ Derby übernimmt...