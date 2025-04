Rapid im hohen Norden ++ Rossi knackt 100er-Marke

Josef Pröll wird zum neuen ÖFB-Präsidenten, Rapid bestreitet heute das Conference League Viertelfinal Hinspiel in Schweden und Marco Rossi knackt die 100er-Marke in der NHL – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 10. April.