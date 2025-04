Genau 96 Mal streifte sich Jakob Jantscher in seiner Karriere das Bullen-Trikot über. Die Sturm-Dress hatte er öfter an – 250 Einsätze stehen zu Buche. Obwohl der Routinier mittlerweile in der 2. Liga bei Voitsberg kickt, ist der kommende Bundesliga-Hit zwischen Salzburg und dem Meister in seinem Kalender dick angestrichen. „Das Spiel ist wegweisend für die Meisterschaft“, ist er sich sicher. „Das sind jetzt ganz heiße Wochen. Ich glaube, dass das Team den Titel holt, das nach den nächsten drei Runden an der Spitze steht. Es ist auf jeden Fall so spannend, wie überhaupt noch nie.“