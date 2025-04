Surf-Rock ohne Label: Die hohe Kunst des Echten

Doch man muss es am besten selbst hören, denn Musik ist nicht dafür da, in Worten beschrieben zu werden, man muss in sie eintauchen. Was beschrieben werden kann, ist die angenehme Art, mit der Stephanie Widmer und Alexander Köck Fragen zu ihrer Kunst beantworten. Ohne Plattenfirma hat sich die österreichische Band eine treue Fangemeinde aufgebaut, die bis in die USA reicht, wo sie gerade drei Wochen auf Tour waren. „Wir wollten keine Nummer sein in einem riesigen Konzern. Wir haben uns gefragt: Wo wollen wir hin? Und eigentlich haben wir erreicht, was wir erreichen wollten: Wir spielen Konzerte und können von der Musik leben“, erklärt Alex.