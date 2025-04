Pillen überdosiert: „Vater ging elendig zugrunde“

„Ich habe gedacht, mein Vater kommt in gute Hände, dann musste er elendig zugrunde gehen“, polterte ein sichtlich aufgebrachter Weststeirer am Mittwoch als Zeuge am Grazer Straflandesgericht. Der Mann hatte seinen betagten und chronisch kranken Vater Anfang 2024 in einem Pflegeheim im Bezirk Deutschlandsberg untergebracht.