„Kinder mussten in schimmeliger Halle turnen“

„Schon im Jänner gab es Meldung“

Die Volksschüler hätten in einer Schimmel-Halle geturnt, kritisiert Gemeindevertreter Christoph Thür. Schon im Jänner sei eine schriftliche Meldung über sichtbaren Schimmel in der Halle an die Stadt gegangen. Ein Kindertrainer eines Sportvereins bestätigt die Nachricht: „Der schwarze Schimmel bei den Fenstern war ja nicht zu übersehen.“