Tiroler Gleichstellungsbericht mit Luft nach oben

Aufgeholt haben Frauen in der Bildung, wo sie mit mehr Abschlüssen Männer überholen. Aus der Armut holt sie das aber nicht heraus, zumindest wenn man sich den Durchschnitt ansieht. So arbeitet fast jede zweite Frau (48 Prozent) nur in Teilzeitbeschäftigung. Nur ein Drittel aller erwerbstätigen Frauen ist das gesamte Jahr über vollzeitbeschäftigt.