Wie Sport und Ernährung optimal zusammenwirken

Wie ernähre ich mich richtig, wenn ich Sport mache? Wie baue ich Muskeln auf? Soll man Sport auf leeren Magen betreiben? Wie kann ich abnehmen? Was hat es mit dem Protein-Hype auf sich? Mit diesen Themen wird man mit lauter Fachwissen teilweise fast schon zugeschüttet – leider auch von Menschen, die sich in Wirklichkeit gar nicht so gut auskennen. Trends und Diäten, Ernährungs- und Sporttipps kommen und gehen, immer wieder sind andere Weisheiten gerade in Mode. Die „Krone“ räumt mit Ernährungsmythen auf und hat die renommierte Diätologin Christine Schett zu diesem Thema befragt. Wir fassen ihre Antworten in sieben Punkten zusammen.