Zoll-Hammer, Pilnacek-U-Ausschuss und Andrea Berg

Kritik zu Trumps harter Zollpolitik: Jetzt rumort es sogar in den eigenen Reihen. Was die FPÖ im Innenministerium mit dem Pilnacek-U-Ausschuss ans Licht bringen will. Und: Andrea Berg erklärt im Interview, wie sie mit Kritik umgeht. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.