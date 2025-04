Die Kärntner Obstbauern zittern vor dem Frost

Der Winter kehrte auch in Kärnten kurz zurück, in Klagenfurt sank das Thermometer in der Nacht auf Montag auf minus zwei, im Lesachtal sogar auf minus sieben Grad. Nur die Lavanttaler Obstbauern kamen großteils ohne Minustemperaturen davon. Tagsüber gab es dort am Samstag sogar noch plus 23 Grad. Ein Temperatursturz von mehr als 20 Grad in kurzer Zeit, das ist für den Obst- und Weinbau meist zu viel. In Gemmersdorf wird von der Familie Kainz ein halbes Hektar Marillen angebaut, Frostschäden seien bisher noch ausgeblieben.