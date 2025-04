Nowotny: „Essen aus Ungarn und Slowakei vermeiden“

Gekeulte Tiere, Grenzkontrollen und Sperrzonen! Nur 14 Kilometer von der burgenländischen Grenze ist die Maul- und Klauenseuche (MKS) nahe Ungarn aufgetreten - und in der Slowakei. Nun herrscht in Österreich weiterhin die Angst vor der Ausbreitung. Die mögliche Folge: Massentötung von Klauentiere, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Was Reisende aus Ungarn und der Slowakei besonders in der Osterzeit jetzt beachten müssen, erklärt der Virologe Norbert Nowotny im krone.tv-Interview.