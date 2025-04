Motorradfahrer bei Unfällen teils schwer verletzt

Am Samstag gegen 15.35 Uhr lenkte ein 34-jähriger deutscher Staatsbürger sein Motorrad im Gemeindegebiet von Söll auf der Gemeindestraße Bromberg bergwärts. In einer langgezogenen Linkskurve kam das Motorrad infolge von Rollsplit auf der Fahrbahn ins Rutschen. In weiterer Folge verlor der Lenker die Kontrolle über das Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Motorradfahrer mit Verletzungen unbestimmten Grades in das BKH Kufstein eingeliefert. Das Motorrad wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.