Neues Training für steirische Notfallsanitäter

Sie zogen Spritzen auf, griffen zum Absauggerät, klebten Defibrillator-Elektroden auf den Oberkörper der Übungspuppe: Am Samstag probten 32 Notfallsanitäter des Roten Kreuzes im Bildungs- und Einsatzzentrum Laubegg für den Ernstfall. In Stresssituationen muss jeder Handgriff sitzen – dafür braucht es aber viel Übung. Und die wird im südsteirischen „Rot-Kreuz-Schloss“ ab sofort monatlich angeboten, wo die Helfer in Kleingruppen speziell entwickelte Einsatztrainings durchlaufen. Alles unter den strengen Blicken von sogenannten Instruktoren.