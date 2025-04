Betrunkene Frau landet mit Auto am Dach im Bach

Spektakulärer Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag im Tiroler Unterland: Eine betrunkene Einheimische (25) kam mit ihrem Wagen von der Straße ab, woraufhin sich das Gefährt überschlug und in einem angrenzenden Bach am Dach liegend zum Stillstand kam. Die Frau erlitt Verletzungen, den Führerschein musste sie an Ort und Stelle abgeben.